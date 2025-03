Que problemas poderão os comentários sobre os corpos das concorrentes gerar na casa? Susana Dias Ramos explica

No Big Brother, Susana Dias Ramos comenta o polémico almoço do líder de Nuno Brito, com Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues. A comentadora revela que o maior problema nesta situação será a convivência entre todos na mesma casa e a possibilidade de as mulheres passarem a estar desconfortáveis.

Almoço esse em que os concorrentes tiveram várias conversas sobre os corpos das mulheres com quem partilham casa, sem saber que estas estavam a assistir a tudo na sala.

Veja ainda: Abalada! Solange Tavares chora após ouvir conversa chocante no Big Brother