Quem apontou o dedo? «A Carolina tem vibe de mean girl»

Esta tarde no Big Brother, alguns concorrentes da casa, conversam no alpendre sobre as várias personalidades da casa. Inês Vilhalva afirma que Carolina Braga tem traços de mean girl, que diz tudo na cara e é frontal. Manuel Rodrigues comenta também o tipo de personalidade de Luís Gonçalves: «É uma farsa.»

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

