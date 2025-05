Quem diria? Luís Gonçalves dá 'conselhos matrimoniais' a Nuno Brito sobre Lisa Schincariol

No Big Brother, Lisa Schincariol desentendeu-se com Nuno Brito e com Luís Gonçalves e acordou mal-disposta. Isto porque, na noite anterior, os concorrentes quiseram fazer um lanche noturno e, por causa disso, as luzes do quarto apagaram-se mais tarde.

«Isto já é uma coisa forçada. O filme que vai para ali...», atirou Luís Gonçalves, depois de Lisa dizer que que os colegas «não a respeitaram». «Ela própria diz que, quando acorda, tem de fazer o download... porque é complicado», justificou Nuno Brito.

«Estás arrogante. Tens consciência do que disseste? Parece que está a falar de alguém que te quer mal aqui na casa», lamentou Luís.

No confessionário, Lisa Schincariol afirma que, agora, Nuno e Luís estão sempre a defenderem-se e apercebeu-se que os colegas têm «vários pontos de concordância». Na sequência da conversa, Nuno e Lisa acabaram por discutir e o personal trainer desabafou com Luís. «Depois fica uma cena mal resolvida, depois tu ficas a bater mal da cabeça e ela também...», aconselha Luís, que considera que os concorrentes deviam conversar e resolver os seus conflitos.

Atento, Nuno Brito ouve os conselhos "matrimoniais" de Luís.

