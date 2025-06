Quem é a 'foforina'? Concorrente recebe alcunha dos colegas... por ser fofoqueira

Na gala do Big Brother, os concorrentes foram confrontados com as imagens das últimas discussões da casa. Os grandes protagonistas foram Nuno Brito, Luís Gonçalves, Lisa Schincariol e Carolina Braga, mas todos tiveram a oportunidade de comentar as imagens.

Nuno Brito considera que Carina Frias influencia Luís Gonçalves e Lisa Schincariol contra ele. «Ela é fofoqueira, acho que até lhe chamam 'foforina' e nunca dá a cara», atirou o personal trainer. «O Luís tem atitudes como as minhas e tu não dizes nada», acrescentou.

«Eu acho o Luís uma pessoa honesta, coisa que o Nuno não é», retorquiu Carina Frias.

O jogo do Big Brother está a entrar na reta final! Hoje, ficamos a saber quem não passa para o top 7 e alguém mais ficar mais perto de conseguir um passaporte para a final!

Estes são os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

