Quem é o mais arrogante? Pergunta gera clima de tensão na casa e as acusações sucedem-se

No Big Brother, os concorrentes enfrentam uma dinâmica em que devem eleger o mais arrogante da casa. A questão gera um clima de tensão com vários debates acesos em torno do assunto. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.