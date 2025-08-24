VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Quem é que consegue namorar um homem destes?»: Viriato assiste a imagens inéditas e ouve Ana Duarte a falar de si

Na Gala do Big Brother Verão, Viriato Quintela é chamado à sala do quiz onde assiste a um filme sobre si: "Sozinho em casa". Nestas imagens, há de tudo, desde os mais recentes conflitos até à relação com Ana Duarte. Recorde-se que, o concorrente em temos elogiou a beleza física da concorrente, mas agora diz que esta está "nos antípodas" daquilo que ele quer para si. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Há 33 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:15

Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite

22:54
01:27

Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas

22:50
03:11

'Eu Sou Kina': A novela da vida da concorrente no Big Brother que vai de bolos a bruxarias

22:48
02:26

Miranda põe a 'boca no trombone' e começa barraco com Ana Duarte: «Andas a dar palmadinhas no rabo do Viriato»

22:42
01:44

«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente

22:36
02:24

Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

22:19
Mais Vídeos

Mais Vistos

Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Hoje às 18:16

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Ontem às 17:41

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Há 3h e 2min

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun, 01:14

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 59min
Ver Mais

Notícias

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Há 1h e 5min

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 59min

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Há 3h e 2min

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

Há 3h e 30min

O pedido de João Monteiro a Cristina Ferreira que está a surpreender a Internet: «Ó Cristina não quero…»

Há 3h e 52min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Menino ou menina? Vânia Sá surpreende com vídeo inédito sobre o sexo do bebé

Há 2h e 59min

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Há 3h e 2min

Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Há 3h e 8min

O pedido de João Monteiro a Cristina Ferreira que está a surpreender a Internet: «Ó Cristina não quero…»

Há 3h e 52min

João Monteiro faz pedido caricato a Cristina Ferreira. E as imagens são imperdíveis

Há 3h e 59min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
04:21

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

15 ago, 16:31
03:41

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

15 ago, 12:33
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother". Namorado de Kina lavado em lágrimas: saiba o que aconteceu!

Há 5 min

Em gala emocionante do "Big Brother", Maria Botelho Moniz brilha em look... com detalhe inédito!

Há 1h e 16min

Ao lado de conhecido cantor, Daniela Santos anuncia novidade especial: "Tenho recebido muitas mensagens a perguntar..."

Há 2h e 21min

"Big Brother": Luís Gonçalves confessa que só mantém amizade com dois colegas

Há 3h e 42min

"Já não são amigas?": após falhar festa de aniversário de Marcia Soares, Inês Simões quebra o silêncio!

Hoje às 12:12
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Há 1h e 5min

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

Há 1h e 15min

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

Há 3h e 30min

Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

22 ago, 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

21 ago, 19:36
Ver Mais

Curva da Vida

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
Ver Mais