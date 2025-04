Quem está solteiro? Novos concorrentes revelam a sua vida amorosa

Esta tarde no Big Brother os novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves começam a integrar-se na casa. A concorrente Carina Frias questiona os novos concorrentes como estão as suas vidas amorosas. Adrielle refere que tem alguém especial lá fora e Luís afirma que está solteiro. A concorrente Inês Vilhalva entra na conversa e refere que conheceu alguém no dia em que gravou a VT de entrada para o Big Brother.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

