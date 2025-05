Quem sai no próximo domingo? A top três de Luís Gonçalves que vai deixar todos de boca aberta

No Big Brother, Luís está no quarto amarelo onde também está Lisa e revela qual é o seu top três de concorrentes que devem sair já na próxima gala de domingo. O primeiro concorrente que Luís escolhe não deixa de ser uma escolha surpreendente, dado os últimos dias. Veja tudo!

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.