Quem será o próximo expulso? Grupos rivais têm teorias bem distintas

No Big Brother, no quarto, o “grupo do Nuno” fala sobre nomeações e parece que combinam nomear a Érica, o Tomé e a Sara. A Solange refere que o seu grupo tem elementos suficientes para levar os 3 concorrentes a nomeações. Já no carro, enquanto cumprem a tarefa semanal, o Luís, a Érica e o Tomé também falam sobre os grupos e o Luís é da opinião de que quantos mais tiver do seu lado, maior será a probabilidade de levar o Nuno a nomeações. Para o Luís, o Nuno vai ser expulso e quando a Solange ficar nomeada também ela irá “de vela”…

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

