Há 2h e 42min

No Big Brother – Desafio Final, mais uma gala começa conduzida por Cláudio Ramos. O apresentador dá as boas-vindas. Ficamos a conhecer ainda as duas convidadas que estão na sala de controlo para comentar tudo: Isabela Cardinali e Inês Simões. As comentadoras dão os seus palpites de quem querem ver salvo.