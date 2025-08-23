«Queres falar de mães, hiena? (...) Tu és suja e baixa!»: Mãe de Viriato reage a discussão feroz do filho

No Especial Big Brother Verão, Nuno Eiró recebe alguns familiares e amigos dos concorrentes nomeados. Assistimos a imagens fortes de uma discussão feroz entre Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato Quintela. A mãe de Viriato vê o bate-boca intenso entre os concorrentes onde a palavra "mãe" foi mencionada e comenta.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

