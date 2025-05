«Queria ver-te a ter a ti»: Luís Gonçalves exalta-se com Diogo Bordin após duras críticas

Bruno Savate promoveu uma dinâmica em que os colegas atribuíam características aos concorrentes da casa. Quando chegou a vez de decidir quem seria o concorrente «com menos sal», Luís Gonçalves escolheu Diogo Bordin e explicou que a sua escolha foi feita porque considera que o modelo brasileiro não se manifesta sobre as coisas.

Diogo Bordin não concordou e contrariou o colega, dizendo que, simplesmente, não fala muito com Luís porque não gosta do jogo dele e não aprova o facto de o ex-fuzileiro «falar por cima dos outros». Luís Gonçalves exaltou-se com a afirmação de Diogo e o namorado de Carolina Braga tentou acalmar o colega: «Dois não falam ao mesmo tempo. Eu não vou fazer esse jogo. Para de falar e escuta-me. Você não me ouve…»

«Ele fala por cima do Cláudio (Ramos), fala por cima do Big e fala por cima de toda a gente aqui da casa. E quando não concordam com ele, ele entra no discurso da matilha porque é mais fácil», acrescentou o brasileiro. «Ó companheiro, eu queria ver-te a ti, da maneira que eu já fui atacado aqui, e ter de ter carola que eu tive para ser assertivo quando vos respondo a cada um, queria-te ver a lidar com os nomes que já aqui me foram chamados», respondeu Luís.

Isto acontece após uma gala forte, na qual a concorrente expulsa foi Sara Silva, que recebeu 22% dos votos do público (para salvar). A saída da casa deixou os colegas chocados, já que Sara era considerada uma das participantes fortes da edição.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

