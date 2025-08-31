«Querias dar uma cotovelada à Miranda»: A acusação grave que está a agitar a casa da Malveira

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz confronta os concorrentes sobre o que se passou hoje relativamente à prova do gelado, da qual Afonso Leitão saiu vencedor. Todos os concorrentes receberam um gelado que deviam preservar e o caos instalou-se de manhã, este iniciado por Miranda e Afonso. De repente, e em direto, instala-se uma confusão em que uma acusação grave e séria é atirada para o meio da arena.

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!