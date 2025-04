Questão de Cláudio Ramos gera aplausos na casa do Big Brother

No Especial de sábado do Big Brother, uma questão de Cláudio Ramos gera aplausos na casa mais vigiada do país... E tem tudo que ver com o striptease feito por um concorrente.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

Veja ainda: As férias de Cristina Ferreira num destino de sonho.