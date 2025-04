Química inesperada: Será que a ligação entre estes dois concorrentes lhe passou ao lado?

No Big Brother, os concorrentes já estão em prova há três dias e o cansaço começa a apoderar-se da Lisa. Depois de trocar com a Adrielle, a Lisa acaba por quebrar e chorar na despensa. O Nuno abraça a concorrente, dizendo-lhe que gosta muito dela. A Lisa retribui, notando-se muita cumplicidade entre os dois. Mais tarde, o Nuno questiona a Lisa se sente que é ele que não dá abertura para falarem. A Lisa nega e o Nuno constata que a concorrente ficou logo à vontade com o Luís, algo que não aconteceu consigo. A advogada estagiária justifica que o Luís a ajudou com alongamentos e o Nuno atira que por isso é que hoje lhe fez uma massagem.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 10 de abril.

