«Quiseram divulgar que iam ter uma noite...»: Luís Gonçalves implacável com Carolina Braga e Diogo Bordin

No Especial com Cláudio Ramos, Luís Gonçalves abriu o coração para falar sobre a discussão que teve com Carolina Braga, depois de Solange Tavares ter proposto aos concorrentes deixarem a jovem de Cascais e Diogo Bordin passarem uma noite sozinhos num dos quartos da casa.

«Eu não achei que fosse correto estarem a trocar de um quarto para o outro, ia ficar uma barafunda. Isto é a casa do Big Brother, não é a Pensão Estrela. Aquilo era para namorarem, obviamente. Eles se quisessem ter alguma coisa, falavam em 'off' não vinham aqui anunciar. Isto é porque o Diogo está nomeado e é para dar uma força para ele ficar», afirmou. «Depois, começarem a dizer que era para falarem ou para sussurrarem um bocadinho. Não me venham atirar areia para os olhos», acrescentou.

Cláudio Ramos perguntou se Luís teria reagido de forma diferente se Carolina ou Diogo tivessem pedido em 'off' para ficarem sozinhos no quarto. «Se calhar fazia-me pensar. Mas daquela maneira? Que quiseram divulgar que iam ter uma noite os dois sozinhos? Não teve jeito nenhum. Não venham cá com teatros e mandar pó para os olhos. E a minha relação com ela não vai ficar muito boa porque ela teve aquela reação comigo a falar-me na minha cara, ainda levei com uns gafanhotos», explicou.

«Se não querem passar uma imagem de dormirem juntos lá para fora, não se ponham nessa situação. Não me venham dizer que ela tem família porque ela é que se mete nessa situação», findou.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!