Bruna Gomes e Bernardo Sousa compraram a casa dos seus sonhos. A influencer digital brasileira partilhou o primeiro vídeo na casa nova e 'incendiou' a Internet.
Radiante: O primeiro vídeo de Bruna Gomes na casa nova. E há detalhes...
- Big Brother
- Hoje às 10:25
Últimos vídeos
00:28
Radiante: O primeiro vídeo de Bruna Gomes na casa nova. E há detalhes...
Hoje às 10:25
01:14
Miranda questiona Afonso: «Porque é que me usaste?»
Há 31 min
05:46
«Eu nunca me senti assim na vida»: Miranda desesperada por causa de Afonso
Há 47 min
05:46
Missão secreta traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
Há 50 min
01:18
Miranda manda farpas a Afonso: «Se as pessoas souberem pôr as outras no lugar delas...»
Há 1h e 0min
01:47
Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Porque é que a estavas a chamar? Ela quer provocar»
Há 1h e 4min
01:25
Miranda incomodada com Jéssica: «Não tenho culpa que a vossa relação tenha falhado»
Há 1h e 7min
05:12
Jéssica provoca Miranda com Afonso e a cara da concorrente é impagável: «Eu não falo sequer»
Há 1h e 8min
01:44
Revirar de olhos! Jéssica 'enjoada' a ouvir os planos a dois entre Miranda e Afonso
Há 1h e 23min
04:36
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira
Há 3h e 3min
04:31
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira
Há 3h e 21min
04:31
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda
Há 3h e 22min
02:56
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda
Hoje às 11:48
03:00
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Hoje às 11:34
03:00
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira
Hoje às 11:33
06:18
Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»
Hoje às 11:28
01:24
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado
Hoje às 11:04
03:03
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda
Hoje às 10:16
03:14
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda
Hoje às 10:14
01:27
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar
Hoje às 09:59
01:14
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas
Hoje às 09:46
01:11
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»
Hoje às 09:39
01:05
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos
Hoje às 09:30
02:36
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões
Hoje às 09:29
01:31
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»
Hoje às 09:27
02:01
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»
Hoje às 09:20
03:32
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’
Hoje às 09:17
01:09
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto
Hoje às 08:47
01:27
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H
Hoje às 08:43
02:24
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa
Hoje às 08:39
01:54
Catarina Miranda ronda Jéssica Vieira ao vê-la perto de Afonso Leitão
Hoje às 08:23
08:43
Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»
Ontem às 22:39
06:47
Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?»
Ontem às 22:27
04:39
Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»
Ontem às 22:12
05:48
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa
Ontem às 22:06
05:32
Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 21:59
00:56
Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério
Ontem às 21:09
03:24
Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»
Ontem às 20:11
03:24
Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento»
Ontem às 20:07
03:22
Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico?
Ontem às 19:55
08:20
Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?»
Ontem às 19:50
03:12
Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...»
Ontem às 19:49
05:23
Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»
Ontem às 19:30
03:58
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...»
Ontem às 19:25
05:30
Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias»
Ontem às 19:17
04:17
O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom
Ontem às 18:41
04:01
Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»
Ontem às 18:32
03:11
As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa
Ontem às 18:23
02:06
Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Ontem às 18:23
05:16
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»
Ontem às 17:46
07:57
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»
Ontem às 17:29
06:28
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»
Ontem às 16:41
07:05
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»
Ontem às 16:15
04:58
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»
Ontem às 16:04
03:29
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»
Ontem às 15:40
07:28
Viriato Quintela faz aviso a Jéssica depois de discussão com Miranda: «Tu perdes nesse jogo»
Ontem às 15:33
06:26
Guerra aberta! Jéssica recusa rótulo de vítima e enfrenta Miranda: «Eu não preciso de me fazer de coitada»
Ontem às 15:00
04:07
‘Bate-boca’ sem fim? Catarina Miranda desafia Jéssica Vieira: «Caminha pelo teu pé, não queiras ser levada»
Ontem às 14:54
06:42
Miranda acusa Jéssica de querer criar conflito com o ex-namorado: «Queres que eu esteja mal com ele»
Ontem às 14:49
05:30
Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a pegar-se em ‘bate-boca’ sem fim
Ontem às 14:43
06:52
À beira do limite? Miranda discute com Afonso Leitão com voz trémula
Ontem às 13:13