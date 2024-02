Rafael começou por apanhar copos aos 14 anos, agora é dono da discoteca: «Cresci aqui, agora é minha»

Ontem às 18:28

No «Goucha», recebemos Rafael Teixeira, o último concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado explica-nos o porquê de ter começado a trabalhar tão cedo, com cerca de 14, 15 anos, na área da restauração. Rafael refere que começou por apanhar copos numa discoteca em Fafe, e agora essa mesma discoteca é sua, e vai ter a grande abertura no próximo sábado. O ex-concorrente diz-nos a que sabe esta concretização de um sonho.