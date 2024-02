Hoje às 11:33

No «Dois às 10», recebemos Rafael Teixeira, o oitavo concorrente expulso do Big Brother - Desafio Final. Revemos algumas das imagens mais polémicas do ex-concorrente dentro da casa mais vigiada do país, nomeadamente os seus conflitos com Bruno Savate. O nosso convidado acaba por sublinhar que o jogo de Savate é «fantástico».