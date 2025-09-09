Recompensa ou castigo? Viriato e Afonso recebem presente envenenado do Big

No Big Brother Verão, os finalistas estiveram a fazer um jogo de perguntas. Afonso e Viriato foram os vencedores e foram surpreendidos pelo Big: os dois tiveram de descascar cebolas... e cascar nos colegas. Veja tudo.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!