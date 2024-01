Hoje às 12:13

No «Dois às 10», recordamos alguns dos momentos mais marcantes de Márcia Soares dentro da casa mais vigiada do país, nomeadamente as suas discussões com Francisco Monteiro. «No início, acho que foi um jogo que ele quis fazer comigo... mas, a partir de certo momento, acredito que ele tenha criado um sentimento verdadeiro por mim», diz a finalista do Big Brother.