Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes

No Big Brother Verão, a surpresa da noite veio com a entrada inesperada de Daniela Santos. A ex-concorrente regressou à casa mais vigiada do país, mas desta vez com uma missão especial e um disfarce arrojado: vestida de Catwoman, andou livremente entre os residentes, que tinham como única regra fingir que não a viam. Apesar da tentativa de manter a compostura, o desafio revelou-se complicado para alguns concorrentes, que trocaram olhares e tentaram disfarçar o desconforto. No final da missão, Daniela teve ainda oportunidade de dar a sua opinião sincera sobre cada um dos colegas da casa, sem filtros. As suas palavras deixaram claro quem conquistou a sua simpatia… e quem não a convenceu.