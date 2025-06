Relação de Carina Frias e Luís Gonçalves tem volta a dar? Concorrente põe os pontos nos i's

No Big Brother, Carina Frias viu as imagens da semana tensa que teve, marcada por várias discussões com Luís Gonçalves que, outrora, foi o seu maior aliado.

No confessionário com Cláudio Ramos, a concorrente fala sobre o assunto e revela que a relação de ambos está péssima. «Eu não sou inflexível, mas a verdade é que o Luís tirou a semana para implicar comigo», atirou, de voz embargada, garantindo que este afastamento «não é estratégia» e que está «desiludida».

Acompanhe tudo o que está a acontecer na casa do Big Brother ao minuto!