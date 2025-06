No Big Brother, Lisa Schincariol rodou a roleta do Cubo para saber se ia ler uma carta de um fã ou de um ex-concorrente. Calhou-lhe a carta de um fã, que aproveitou para a 'provocar' com a relação de Manuel e Carina, perguntando se esta se sente excluída.

