Diogo e Carolina conversam no quarto sobre a prioridade dada a Solange, mas acabam por se desentender. O brasileiro tenta resolver a situação, no entanto, Carolina mostra que não está para conversas. A concorrente acaba por se isolar a chorar na casa de banho e, no jardim, Diogo também se mostra visivelmente abalado.

Mais tarde, Diogo volta a tentar conversar com Carolina, que volta a recusar. O concorrente lamenta que a amiga especial prefira desabafar com outros e rejeite falar com ele.