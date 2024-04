No Big Brother, no jardim, a Renata fala com a Margarida, o Gabriel e a Daniela sobre o comportamento da Miranda e ameaça não dormir no quarto do líder por sentir que não é bem-vinda pelos restantes aliados. Para a Renata a chef é a “Catarina Vale Tudo Miranda” e revela que se sentiu gozada por ela na reunião Pós-Especial.