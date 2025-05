Renata Reis irritada com Manuel Rodrigues: «Não fales comigo... Abusas das pessoas que te dão confiança»

No Big Brother, Renata Reis começa a manhã de mau humor, depois de uma brincadeira de Manuel Rodrigues, que promete que terá vingança.

Manuel quis vingar-se de uma situação que aconteceu durante a madrugada: Renata Reis e Igor Rodriguez protagonizam um momento hilariante durante a noite, quando debatem uma questão: qual a correta pronuncia da palavra "croissant" para um lisboeta? Para esclarecer a dúvida, resolveram acordar Manuel Cavaco, mas Rodrigues acabou por ser também incomodado, estando a dormir ao lado do colega.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

