Renata Reis revela ter sido traída: «Sabes quem ficou a chorar? Ele, em casa»

No Última Hora do Big Brother, no quarto rosa, antes da gala, o Igor pede para o Manuel sair da sua cama (a cama onde dorme a Renata). O Diogo pergunta o que é que está a acontecer e atira que em 8 semanas nunca viu o Igor tão confiante.

Depois, Cavaco pergunta qual o tipo de mulher do Igor e o concorrente diz que não tem bem um estilo, mas gosta de raparigas de cabelo e olhos claros. De resto, não liga muito. O Diogo pede para ele falar de personalidade e Igor diz que tem de ser divertida e com bom sentido de humor.

Cavaco diz que ele é básico e aproveita para perguntar à Renata qual o estilo de homem dela. Renata diz que tem de a tratar bem e até pode ser feio. Cavaco atira “Igor, tens hipótese”. Depois, conta que gosta de um homem que a trate bem e que seja engraçado. Às tantas, Igor recorda que o Cláudio perguntou se ele era fiel e que respondeu “claro, 100% fiel”. Cavaco diz que “100% é bué fiel”. Renata atira “dizem todos isso, depois são apanhados com a boca no trompete”.

Igor garante que é mesmo fiel e nenhuma namorada tem coisas a apontar. Garante que é contra e que nunca traiu. Pergunta à Renata se alguma vez traiu e a concorrente diz que não, mas que já foi traída. Igor pergunta se ela quer chorar e Renata atira “sabes quem é que ficou a chorar? Ele, em casa”.

