Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, o Especial, conduzido por Nuno Eiró, ficou marcado por uma revelação exclusiva. Daniela Magalhães, em direto do Parque dos Poetas, levantou o véu sobre como será a grande final da edição de verão do Big Brother, prometendo emoção, surpresas e uma celebração à altura do percurso dos concorrentes.
No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!