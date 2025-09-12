Repórter no Parque dos Poetas: Veja como vai ser a grande final do Big Brother Verão

No Big Brother Verão, o Especial, conduzido por Nuno Eiró, ficou marcado por uma revelação exclusiva. Daniela Magalhães, em direto do Parque dos Poetas, levantou o véu sobre como será a grande final da edição de verão do Big Brother, prometendo emoção, surpresas e uma celebração à altura do percurso dos concorrentes.

No dia da grande final, ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

