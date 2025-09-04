Restaurante BB abre as portas: A dias da Final... nada vai ficar por dizer neste jantar apimentado

No Big Brother Verão, durante o Última Hora, conhecemos o resultado da votação na APP TVI Reality. O desafio foi lançado: Quem gostaria de ver num jantar de despedida especial? Afonso e Viriato ou Jéssica e Catarina? Quem "venceu" foi Jéssica e Catarina, e ambas são chamadas pelo anfitrião para se sentarem na mesa do Restaurante BB. O ambiente é constrangedor.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!