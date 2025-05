Revelação exclusiva: As palavras de Adrielle Peixoto ditas no intervalo da gala e ouvidas apenas por dois concorrentes

No Big Brother, hoje durante a manhã na casa mais vigiada do País, Solange Tavares está a conversar com Diogo Bordin, Manuel Rodrigues e Nuno Brito. Solange deixa 'ameaça' no ar a outra concorrente por achar que foi esta quem lhe escondeu o carregador. Manuel faz provocações, ao saber que foi ele mesmo quem escondeu o objeto. Depois, os concorrentes falam da saída de Adrielle Peixoto, e Manuel revela uma mensagem que Adrielle deixou a todos os concorrentes durante o intervalo, e que foi apenas ouvida pelo mesmo e por Carina Frias. Veja a revelação exclusiva!

A gala deste último domingo foi recheada de momentos marcantes, e já deu muito que falar, visto que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. A expulsão surpreendente de Adrielle Peixoto e a curva da vida de Erica Reis foram alguns dos pontos altos da emissão.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!

Veja também: O melhor da Cadeira Quente no Big Brother está aqui: Acusações graves, um novo alvo na casa e... um trisal?