Revelação inédita! Catarina Miranda foi perseguida por um fã depois do Big Brother: «O meu irmão dormia com uma faca»

No Big Brother Verão, o anfitrião desafia os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e bem estar de todos? Catarina Miranda falou sobre o seu percurso na televisão, desde a sua participação no Big Brother há um ano atrás, de onde foi expulsa por um comportamento seu, até se tornar apresentadora e comentadora do social. Contudo, foi uma revelação inédita que deixou todos de boca aberta: Catarina Miranda foi perseguida por um fã depois de sair do Big Brother.

Catarina Miranda, ex-concorrente Big Brother 2024 e Dilema, tem 25 anos e, nos últimos tempos, trabalhou como apresentadora no Somos Portugal e como comentadora no programa Manhã CM, da CMTV. É também importante referir que a jovem é também chef de cozinha.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país!