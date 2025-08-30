Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso

No Big Brother Verão, a gala reservou um momento especial para Catarina Miranda. Numa dinâmica, a concorrente entrou numa sala e foi desafiada a colocar uma venda nos olhos. Poucos segundos depois, a sua avó Rosário entrou e, mesmo sem ver, Miranda adivinhou de imediato quem estava ao seu lado. Ao retirar a máscara, confirmou-se a surpresa e as duas protagonizaram um momento de grande emoção. Catarina não perdeu a oportunidade e perguntou à avó se gostava de Afonso, ao que Rosário respondeu com naturalidade, revelando que até já tinha jantado com a família dele. Entre sorrisos e cumplicidade, a avó deixou ainda um elogio público à apresentadora, garantindo que a “adora”.

