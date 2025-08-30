Reviravolta! Catarina Miranda e Afonso Leitão caem em armadilha de Bruna e Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão continuam a apostar tudo numa estratégia arrojada: sabotar os gelados dos colegas. Entre gritos de vitória, Catarina anunciou que tinha finalmente encontrado, e destruído, o gelado de Jéssica. Mas o plano saiu furado: tudo fazia parte de uma armadilha montada por Bruna e Jéssica, e o gelado destruído era, afinal, o de Bruna.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!