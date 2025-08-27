VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira receberam um desafio insólito que promete dar que falar! 

Terminou mais uma votação grátis na app do TVI Reality, que envolve Afonso Leitão e Jéssica Vieira. Em causa estava um desafio que vai ter um grande impacto no programa, sobretudo em Catarina Miranda, que já assumiu ser muito ciumenta. No Especial, foi revelado aos concorrentes o desafio que vão enfrentar.

A votação foi: Jéssica e Afonso devem enfrentar um desafio secreto e serem inseparáveis por 24 horas? O objetivo é que o ex-casal não se largue, mas os colegas não podem perceber que tudo não passa de um desafio do Big. O público votou e 64% disse que quer ver os dois juntos, contra 36% que não querem.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Há 2h e 16min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

08:43

Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»

22:39 Ontem
06:47

Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?»

22:27 Ontem
04:39

Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»

22:12 Ontem
05:32

Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão

21:59 Ontem
00:56

Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério

21:09 Ontem
03:24

Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»

20:11 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»

Ontem às 16:23

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

15 jul, 09:43

«Eterno». Rosa Bela fica em lágrimas por causa do marido de 81 anos, Carlos Areia: «Nunca o vi assim»

26 ago, 22:28

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com convidados bem conhecidos: Veja as imagens

28 jul, 15:01
Ver Mais

Notícias

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Há 2h e 8min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Há 3h e 5min

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

Ontem às 19:29

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Ontem às 17:46

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Há 3h e 5min

Músculos e mais músculos. David Maurício muda radicalmente o seu corpo e a diferença é gritante

Ontem às 17:46

Chocou o País há 15 anos por ter uma casa de alterne. O que é feito de António Queirós, vencedor do SS1?

Ontem às 16:51

Paixão perigosa: Francisco Monteiro viveu romance com mulher casada no Dubai (e não pode lá entrar)

Ontem às 16:45

Quase 15 anos depois! Veja como está António Queirós, vencedor da primeira edição da Casa dos Segredos

Ontem às 16:36
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

25 ago, 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother": Luís Gonçalves revela planos para o futuro: "Vai ser engraçado"

Ontem às 20:22

De impressionar! David Maurício mostra "diferença gigante" no corpo

Ontem às 15:59

Surpresa fora do "Big Brother Verão"! Família de Ana Duarte não descarta romance da cantora com ator

Ontem às 15:35

Rúben da Cruz partilha curiosidades surpreendentes... e há uma que "ninguém sabia"!

Ontem às 13:02

Maria Botelho Moniz usa "colar bonitão" igual ao de Marcia Soares... e nem imagina quanto custa!

Ontem às 12:54
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Há uma coincidência que une Maria Botelho Moniz a Marcia Soares. E pode uni-la a si também

Ontem às 14:54

Festa marcada? Temos o acessório perfeito. Maria Botelho Moniz e Marcia Soares aprovam

Ontem às 14:43

A seguir as pisadas do pai? Noivo de Maria Botelho Moniz ‘viciado’ neste vídeo do filho. E você vai ficar também

Ontem às 12:23

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

26 ago, 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

26 ago, 12:23
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais