Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

No final do Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz explica como são as nomeações desta semana, algo que os concorrentes não sabiam ainda. Ontem, na gala, se algum dos concorrentes conseguisse três votos para salvar, seria finalista, mas isso não aconteceu. O que significa algo importante para as nomeações desta semana. Veja o resultado e os números de telefone dos concorrentes que estão na chapa. A votação é para salvar.

Na gala de ontem à noite, Ana Duarte foi a concorrente expulsa, Bruna tornou-se a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

