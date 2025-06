Reviravolta: Saiba quem ficou com o bilhete dourado de Manuel Cavaco!

Na gala do Big Brother, os concorrentes enfrentam nova prova, para saber quem fica com o bilhete dourado de Manuel Cavaco, conquistado por este momentos antes da sua espulsão.

Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.