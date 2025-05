Revolta na casa. Aproximação de Luís Gonçalves e Nuno Brito faz confusão a todos

No Big Brother vive-se uma verdadeira revolta com a aproximação entre Luís Gonçalves e Nuno Brito. Todos os restantes concorrentes ficam incrédulos com as tréguas dos dois. Quase toda a casa 'corta na casaca' de Luís Gonçalves e Nuno Brito.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.