Revolta sem fim contra Viriato «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»

No Big Brother Verão, Bruna e Ana Duarte dizem tudo o que pensam em relação a Viriato. As cantoras estão irredutíveis em relação ao ator e Ana afirma nunca ter falado mal dele «Onde é que eu falei mal daquela criatura?»

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!