Revoltada, Lisa Schincariol responde a discurso de Adrielle Peixoto: «Ela admitiu que não está arrependida»

Na gala do Big Brother, os concorrentes assistem às imagens da polémica madrugada de deixou os ânimos exaltados na casa. Adrielle Peixoto justificou as suas atitudes, mas os colegas riram-se à gargalhada com a sua postura. Lisa acusou a colega de não estar a contar a verdade, pois admitiu dentro da casa não estar arrependida.

Recorde o que aconteceu:

A madrugada no Big Brother foi atribulada! Adrielle Peixoto viveu um momento muito tenso, que deu que falar entre os concorrrentes. Uma forte discussão com Lisa, também com Luís, Manuel Cavaco e Carolina à mistura, marcou a noite e levou os concorrentes ao limite.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.