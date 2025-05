Revoltado, Igor Rodriguez atira a Carina Frias: «Incoerente! És incoerente»

Nos bastidores da gala do Big Brother, Igor reage à nomeação direta de Carina e, incomodado, comenta que será o expulso. O madeirense conta que Carina referiu que ia nomear Solange, e a concorrente responde que teve em conta o facto de já estar nomeada.

Assim que a gala termina, Igor conversa com Érica e afirma que Carina “tem um medo louco de nomear” e apontou o nome por achar que é mais fraco. Contudo, remata que pode sair “o tiro pela culatra”.

Ao mesmo tempo, no quarto amarelo, Luís alerta Carina, pois podia ter nomeado Solange, do lado rival, e não Igor, que agora se tem aproximado. Carina responde que não quer ir a nomeações com alguém que considera forte e, irredutível, conclui ter tomado a decisão que achou mais acertada.

Na sala, Diogo condena as decisões de Carina por não assumir uma posição.