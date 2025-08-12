No Big Brother Verão, após a discussão sobre os morangos estragados, Kina dirige-se ao público português para explicar o que considera ser o egocentrismo de Catarina, recorrendo a fruta para ilustrar a adversária. Mais tarde, decide rezar junto de Catarina e Afonso para os “abençoar”, o que gera novas provocações. A troca de acusações, sobretudo sobre higiene, intensifica-se até Kina deixar uma vela perto de Catarina, que, em choque, tenta desfazer o “bruxedo”. Catarina acaba por atar um lenço a uma cadeira e colocar a vela junto da cama de Kina, no quarto amarelo, onde Bruno descansava.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações
- Big Brother
- Hoje às 18:16
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:58
Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações
Hoje às 18:16
04:45
Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»
Há 9 min
05:28
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»
Há 29 min
03:17
«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão
Há 35 min
03:23
«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso
Há 1h e 2min
01:52
«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda
Há 1h e 12min
01:31
Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»
Há 1h e 17min
04:14
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
Há 1h e 21min
01:02
«Vais me obrigar a ir aí?»: Clima entre Afonso e Miranda continua azedo
Há 1h e 26min
03:13
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
Há 2h e 46min
03:55
Viriato aconselha Afonso para não se relacionar com Catarina amorosamente «És baixa»
Há 2h e 53min
02:28
Uma conversa aparentemente calma entre Miranda, Afonso e Viriato acabou em discussão «Os portugueses é que decidem»
Há 2h e 58min
04:54
Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»
Há 3h e 31min
03:36
Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»
Há 3h e 53min
05:07
Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho
Hoje às 18:44
04:39
Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»
Hoje às 18:35
02:58
Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»
Hoje às 18:27
04:52
A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui
Hoje às 18:22
05:18
Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»
Hoje às 18:10
03:30
Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui
Hoje às 18:03
04:46
Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»
Hoje às 18:01
07:30
Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos
Hoje às 17:18
04:22
Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»
Hoje às 16:42
14:04
Berros sem fim. Ana perde a cabeça com Viriato «És zero como homem» e o ator atira «És uma grande artista»
Hoje às 16:34
02:25
Catarina Miranda não se conforma e as lágrimas escorrem «Sou uma pessoa tão simples»
Hoje às 16:09
13:41
Miranda devastada enquanto desabafa com Ana «Eu a chorar e ele por aí a rir»
Hoje às 15:50
11:44
Falta de atenção de Afonso deixa Catarina Miranda em completo desespero
Hoje às 15:43
01:57
Viriato e Afonso entram em disputa «Assume os teus erros»
Hoje às 15:25
01:36
Afonso desabafa com Paim «Achas que eu gosto de a ver assim?»
Hoje às 15:05
08:14
«Achas que encontraste uma mãe para os teus filhos?» - Surpreenda-se com a resposta de Francisco Monteiro
Hoje às 14:49
05:59
Bárbara Parada revela mensagem íntima de Francisco Monteiro: «Posso dizer?»
Hoje às 14:48
02:02
Bárbara Parada abre o coração e desabafa: «Sempre fui a outra...»
Hoje às 14:46
04:30
Bárbara Parada e Francisco Monteiro - A primeira entrevista enquanto casal «Não é fácil estar no meu lugar, acho que ele não sofreu tanto»
Hoje às 14:46
05:23
Catarina Miranda faz verdadeiro drama e é obrigada a acalmar-se: «Estou farta disto»
Hoje às 14:14
04:37
Catarina Miranda fica furiosa com Afonso e desata em pranto
Hoje às 14:00
02:38
Do nada, Catarina Miranda grita com Afonso: «Tu gostas é de me ver na...»
Hoje às 13:36
04:33
Catarina Miranda apanhada a mentir. Concorrente devolve o que escondeu
Hoje às 12:38
00:54
Sem limites. Catarina Miranda esconde objetos suspeitos
Hoje às 12:35
05:29
Viriato eleva a voz: «Eu estou calado!»
Hoje às 12:33
09:13
Catarina e Afonso Leitão fazem tudo para levar os outros ao limite. A comida desaparece e objetos pessoais também
Hoje às 12:28
04:38
Catarina Miranda dá indicações à produção: «Deem um colete à prova de bala ao Viriato»
Hoje às 12:21
09:08
Catarina Miranda ri e goza com a cara de Viriato
Hoje às 12:06
28:28
Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa
Hoje às 12:06
01:07
Daniela Santos em lágrimas: «Nunca tinha desistido de nada da minha vida e foi uma decisão muito difícil»
Hoje às 12:00
02:49
Daniela Santos revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»
Hoje às 11:59
03:52
Daniela Santos vai procurar Afonso Leitão depois do «Big Brother Verão»?
Hoje às 11:56
01:31
Cristina Ferreira para Daniela Santos: «É uma coisa que me deixa profundamente triste»
Hoje às 11:54
04:58
Cristina Ferreira confronta Daniela Santos sobre Bruno de Carvalho: «Nunca tiveste nada com o Bruno?»
Hoje às 11:49
04:58
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Sou uma pessoa extremamente desiludida»
Hoje às 11:49
06:32
Kina toma decisão drástica em relação a Catarina Miranda e Afonso
Hoje às 11:47
05:28
Quem é o sol da casa? Escolhas de Jéssica surpreendem
Hoje às 11:43
04:12
Daniela Santos afirma: «Eu nunca tive ciúmes da Miranda!»
Hoje às 11:43
04:12
Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Ele gosta de mim, não tenho dúvidas disso»
Hoje às 11:43
02:29
Daniela Santos esclarece relação com Afonso Leitão fora do programa: «Não me apaixonei sozinha»
Hoje às 11:38
12:21
Miranda não descansa e continua «o tiro ao alvo». Confusão na casa logo pela manhã
Hoje às 11:29
12:21
Viriato Quintela arrasa Catarina Miranda: «Suja e baixa!»
Hoje às 11:28
02:38
Catarina Miranda e Afonso Leitão em clima romântico pela manhã: «Uma pessoa acorda cheia de saudades»
Hoje às 11:01
00:13
Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho
Hoje às 10:32
04:13
As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho
Hoje às 09:18
03:33
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Hoje às 09:15
05:46
Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva
Hoje às 09:10