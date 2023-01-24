«Rezem para que eu saia amanhã» Viriato garante que enquanto estiver na casa vai expor o jogo de Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, Viriato deixa um aviso claro aos colegas e atira: «Rezem para que eu saia amanhã». O ator garante que, enquanto permanecer na casa, vai continuar a expor o jogo de Miranda e Afonso, prometendo não lhes dar descanso.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
