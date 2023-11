Hoje às 11:10

No «Dois às 10», Joana Schreyer e Ricardo Pereira falam-nos do dia mais especial das suas vidas: o casamento. O ex-concorrente do «Big Brother» recorda o momento em que chegou à cerimónia pela mão dos filhos e como isso foi algo comovente. Joana revela que não se lembra de algumas coisas do casamento, devido à adrenalina que sentia.