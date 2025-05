Risinhos, brincadeiras e ironia reinam na dinâmica entre Luís e a 'médica' Solange: «Isto faz-me subir a tensão...»

No Big Brother, durante a manhã, Solange Tavares aparece vestida de médica e dá início à Clínica BB. O segundo paciente é Luís Gonçalves, e o ambiente entre os dois é surpreendente. Luís recorda a situação tensa que viveu com Carolina Braga quando estes discutiram fervorosamente na semana passada. A 'médica' Solange atribui-lhe a dor ciática e justifica. Luís revela, ainda, que está com "dores no coração" devido aos insultos que recebe.

Veja aqui todos os momentos mais impactantes da cadeira quente deste último domingo!

A Gala de ontem à noite foi recheada de emoções fortes! Os pontos mais altos foram sem dúvida a falsa expulsão de Solange Tavares, a saída dos capitães de Bruno Savate e Renata Reis, a curva da vida de Diogo Bordin e a expulsão de Igor Rodriguez da casa mais vigiada do país com uma percentagem impressionante. Recorde-se que, será esta segunda-feira, no Especial, que Cláudio Ramos irá anunciar os nomeados da semana. Lisa é a nova líder da casa mais vigiada do País.

No final da noite, a tabela dos votos ficou da seguinte forma:

Luís Gonçalves - Nomeado diretamente

Manuel Cavaco - Nomeado diretamente

Solange Tavares - Nomeada diretamente

Carina Frias - 4 votos

Carolina Braga - 4 votos

Manuel Rodrigues - 4 votos

Nuno Brito - 4 votos

Diogo Bordin - 3 votos

Lisa Schincariol - Líder

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!