Riso de Manuel tira Lisa do sério e o que aconteceu a seguir, deu que falar

No Big Brother, durante a dinâmica do livro de recordes, Lisa Schincariol expressa a sua opinião, após ter sido definida por Luís Gonçalves como recordista por se apaixonar por si própria. Riso de Manuel Rodrigues irrita Lisa que remata: "Eu aqui nunca gozei com ninguém.":

Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

