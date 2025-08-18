Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

No Big Brother Verão, o Big Brother apresenta a tarefa semanal “Congela” ou “Ignorar o Óbvio”, uma dinâmica que promete divertir e testar os concorrentes. A prova arranca em clima de risos quando um elefante invade a casa, desarruma tudo, atira chantilly e desestabiliza os participantes, que têm de fingir que nada acontece. O resultado é hilariante.
Ontem, na gala do Big Brother, os ânimos estiveram ao rubro! Daniela Santos tem uma entrada inesperada na casa e toma atitude drástica em relação a Afonso Leitão. Viriato Quintela surpreendeu tudo e todos ao apresentar a sua curva da vida, e ficamos a saber que Fábio Paim foi o concorrente expulso pelos portugueses.
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!