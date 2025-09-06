Risos nervosos e olhares constrangidos: Big dá 'presente envenenado' e as reações são impagáveis

No Big Brother Verão, os concorrentes recebem um detergente para lavar a roupa do Big como forma de 'provocação' por terem falhado a prova semanal. As reações são impagáveis.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
Vote para salvar o seu preferido:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
