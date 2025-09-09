Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Jéssica Vieira entraram em desacordo na cozinha e trocaram acusações que rapidamente elevaram o tom da discussão. Miranda apontou o dedo a Jéssica, acusando-a de nunca cozinhar dentro da casa. A rival não se deixou ficar e contra-atacou, afirmando que Catarina faz comida em excesso e rematou com uma frase que incendiou ainda mais os ânimos: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres». O momento voltou a expor a rivalidade entre as duas concorrentes, mostrando que até a rotina da cozinha pode ser motivo de conflito dentro da casa mais vigiada do país.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
