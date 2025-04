Rivalidade ou inveja? Nuno Brito sobre Luís Gonçalves: «Acho que adorava estar na minha posição»

No Big Brother, após o Especial, o Luís condena o incumprimento do Nuno que, conscientemente quebrou as regras do Big Brother. A Lisa contesta que também estava presente quando o Nuno tapou o microfone, no entanto, o ex-militar está apenas a culpar o líder. No confessionário, o Nuno considera que o Luís gostava de ter o seu papel, mas como não consegue, vê nele um alvo. De volta à sala, o Igor reforça que o grupo não podia ter um líder melhor que o Nuno, acusando o Luís de estar focado em denegrir a imagem do concorrente. O ex-militar atira que o Nuno tem o dever de dar o exemplo, no entanto, concorda que o concorrente está a ser um bom líder.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala desta quinta-feira, 10 de abril.

